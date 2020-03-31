В Україні кількість заражених коронавірусом наближається до 550: ситуація в областях

Коронавірус зафіксований у Києва та майже у всіх областях, крім Миколаївської, кількість заражених зросла до 549. Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

Зокрема, у Києві заразились COVID-19 107 людей. Ситуація в областях наступна:

Вінницька область - 36 випадки;

- 36 випадки; Волинська область - 3 випадки;

Дніпропетровська область - 9 випадків;

Донецька область - 6 випадків;

Житомирська область - 5 випадків;

Закарпатська область - 1 випадок;

Запорізька область - 13 випадків;

Івано-Франківська область - 45 випадок;

- 45 випадок; Кіровоградська область - 4 випадки;

Київська область - 52 випадків;

- 52 випадків; Львівська область - 6 випадків;

Луганська область - 2 випадки;

Одеська область - 11 випадків;

Полтавська область - 1 випадок;

Рівненська область - 13 випадків;

Сумська область - 10 випадків;

Тернопільська область - 78 випадків;

- 78 випадків; Харківська область - 1 випадок;

Херсонська область - 1 випадок;

Хмельницька область - 3 випадки;

Чернівецька область - 90 випадків;

- 90 випадків; Черкаська область - 50 випадків;

- 50 випадків; Чернігівська область - 2 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Зазначимо, у МОЗ є план поетапного реагування на ситуацію з коронавірусом в Україні.

Також Головним ситуаційним центром України створено електронну карту поширення коронавірусу в Україні та світі.