В Україні число заражених коронавірусом перевищило 540

В Україні станом на 22:00 30 березня лабораторно підтверджено 548 випадків зараження коронавірусом COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.

За даними Центру громадського здоров'я, в Україні 548 лабораторно підтверджених ПЛР-дослідженням випадків COVID-19.

"Всього 8 чоловік вже одужали - повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у місті Южному Одеської області підтвердили випадок зараження коронавірусом. За словами мера міста Володимира Новацького, пацієнт знаходиться в Одеській інфекційній лікарні, а всі контактні особи були ізольовані.

Крім того, у Тернопільській області кілька медсестер написали заяви про звільнення після того, як 25 медиків заразилися коронавірусом. На даний момент у лікарні працює 10 лікарів та близько 15 медсестер.

Додамо, що за даними МОЗ, найбільше в Україні коронавірусом COVID-19 хворіють люди у віці від 31 до 40 років.