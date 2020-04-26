В Україні число випадків COVID-19 збільшилося на 492: карта по областях

В Україні за минулу добу число випадків COVID-19 збільшилося на 492 людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.

Так, в Україні зафіксовано вже 8617 випадків коронавірусу.

"Станом на 9:00 26 квітня в Україні 8617 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 209 летальних, 840 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 492 нові випадки", - йдеться в повідомленні.

Найбільше число інфікованих зафіксовано в Чернівецькій області (1341 випадок), Києві (1188) та Івано-Франківській області (731 випадок).

Найменше заражених COVID-19 у Донецькій (29), Луганській (29) і Чернігівській (32 випадки) областях.

Фото: карта інфікованих коронавірусом в Україні (facebook.com/phc.org.ua)

Також зазначається, що станом на ранок 26 квітня у Центр громадського здоров'я надійшло 873 повідомлення про підозру на COVID-19.

Нагадаємо, число випадків COVID-19 у світі наближається до 3 мільйонів. Із загальної кількості інфікованих, 836 978 пацієнтів побороли хворобу, 203 289 померли. На цей час від COVID-19 лікуються 1 млн 881 тисяча 172 людини.

Раніше в Маріуполі заявили про різке зростання випадків COVID-19. Всього в місті зареєстровано 37 випадків інфікування.