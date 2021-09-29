В Україні кількість нових COVID-випадків перевищить 10 тисяч на початку жовтня, - прогноз НАН
Фото: НАН спрогнозувала розвиток коронавірусу в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Вчені Національної академії наук спрогнозували розвиток коронавірусу в Україні на початку жовтня. Кількість нових заражень перевищить 10 тисяч випадків.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прогноз НАН.
Згідно з прогнозними обчисленнями, середня кількість нових випадків дорівнюватиме 8100 (SEIR_U), 8326 (Prophet) протягом тижня 29 вересня - 5 жовтня 2021 року.
А 6-12 жовтня прогнозують 11599 (SEIR_U), 10002 (Prophet) нових випадки.