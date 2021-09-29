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В Україні кількість нових COVID-випадків перевищить 10 тисяч на початку жовтня, - прогноз НАН

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Київ, Середа 29 вересня 2021 08:05
В Україні кількість нових COVID-випадків перевищить 10 тисяч на початку жовтня, - прогноз НАН Фото: НАН спрогнозувала розвиток коронавірусу в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Вчені Національної академії наук спрогнозували розвиток коронавірусу в Україні на початку жовтня. Кількість нових заражень перевищить 10 тисяч випадків.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прогноз НАН.

Згідно з прогнозними обчисленнями, середня кількість нових випадків дорівнюватиме 8100 (SEIR_U), 8326 (Prophet) протягом тижня 29 вересня - 5 жовтня 2021 року.

А 6-12 жовтня прогнозують 11599 (SEIR_U), 10002 (Prophet) нових випадки.

Нагадаємо, в Україні хочуть дозволити щеплення для дітей від 12 років вакциною Pfizer.

Зазначимо, три області України на порозі входження до "червоної" зони.

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