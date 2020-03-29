В Україні число інфікованих коронавірусом перевищило 470

В Україні станом на 22:00 зафіксовано 475 випадків зараження коронавірусом COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.

За даними Центру громадського здоров'я, станом на 22:00 29 березня в Україні 475 лабораторно підтверджених випадків COVID-19 ПЛР-дослідження.

Всього шість людина вже одужали - повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський прогнозував три можливих сценарії поширення пандемії коронавірусу в Україні.

Крім того, в Україні у зв'язку з коронавірусом з 12 березня і до 24 квітня введений карантин. Крім того, з 27 березня Україна повністю закрила свої кордони як для іноземців, так і для українців, які не встигли повернутися в країну з-за кордону.

Додамо, що в у Чернівцях тимчасово скасували пільги на безкоштовний проїзд в громадському транспорті для пенсіонерів для запобігання поширення коронавірусу.