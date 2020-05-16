В Україні четвертий день поспіль зростає кількість нових випадків COVID-19. За останню добу зафіксовано 528 нових випадків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.

Так, станом на 9:00 16 травня в Україні є 17858 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 497 летальних, 4906 пацієнтів одужали. За останню добу зафіксовано 528 нових випадків.

Зараз коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька обл. - 700 (385 одужали);

Волинська обл. - 599 (149 одужали);

Дніпропетровська обл. - 806 (95 одужали);

Донецька обл. - 121 (34 одужали);

Житомирська обл. - 540 (140 одужали);

Закарпатська обл. - 858 (159 одужали);

Запорізька обл. - 365 (181 одужав);

Івано-Франківська обл. - 1200 (468 одужали);

р. Київ - 2221 (222 одужали);

Київська обл. - 1143 (206 одужали);

Кіровоградська обл. - 441 (310 одужали);

Луганська обл. - 42 (18 одужали);

Львівська обл. - 969 (186 одужали);

Миколаївська обл. - 236 (82 одужали);

Одеська обл. - 734 (43 одужали);

Полтавська обл. - 263 (179 одужали);

Рівненська обл. - 1104 (347 одужали);

Сумська обл. - 161 (89 одужали);

Тернопільська обл. - 1065 (547 одужали);

Харківська обл. - 773 (119 одужали);

Херсонська обл. - 167 (104 одужали);

Хмельницька обл. - 235 (55 одужали);

Черкаська обл. - 363 (200 одужали);

Чернівецька обл. - 2647 (563 одужали);

Чернігівська обл. -105 (25 одужали).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Також наголошується, що з початку доби надійшло 1196 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 45038 повідомлень про підозру на COVID-19.

Нагадаємо, раніше в МОЗ заявили, що керівники медустанов повідомляють лише про половину випадків COVID-19 серед медиків. З понад 3 тисяч випадків захворювання COVID-19 серед медиків, повідомили тільки про кожного другого.

Як повідомляло РБК-Україна, кілька днів тому Кабінет міністрів підтримав проект постанови про внесення коронавірусу до переліку професійних захворювань.