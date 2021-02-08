В Україні будуть вакцинувати від COVID жителів ОРДЛО: коли почнеться

Жителів окупованого Донбасу почнуть щепити на третьому етапі вакцинації від коронавіруса. Сам план вакцинації містить п'ять етапів.

Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час форуму "Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді".

За його словами, жителі окупованих територій зможуть вакцинуватися у пунктах щеплень на підконтрольній території Україні.

"Люди, які за вимушених причин опинилися на окупованій території, зможуть зробити щеплення в пунктах щеплення на підконтрольній території Україні - але це починаючи з третього етапу, для них буде діяти така ж система запису, як і для всіх інших українців - через портал" - заявив Ляшко.

При цьому він зазначив, що людей будуть прищеплювати вакцинами, які не передбачають довготривале зберігання, оскільки логістика мРНК-вакциною передбачає персоналізацію того, хто буде вакцинован.

"Для людей з непідконтрольних територій будуть використовуватися вакцини з температурою зберігання 2-8 градусів за Цельсієм", - зазначив Ляшко.