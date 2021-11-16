В Україні платитимуть за вакцинацію, а "Слуга народу" обрала нового главу: новини за 15 листопада

"Слуга народу" обрала нового голову партії, вакциновані українці матимуть змогу отримати 1 тисячу гривень, Вінницька область переходить у "червону" зону. Докладніше про те, що сталося у понеділок, 15 листопада – у матеріалі РБК-Україна.
"Слуга народу" обрала нового очільника партії
На з'їзді політичної партії "Слуга народу" обрали нову голову партії. Нею стала заступниця голови фракції СН у Верховній раді Олена Шуляк.
Олександр Корнієнко склав повноваження голови партії "Слуга Народу", щоб зосередитися на роботі в якості першого заступника спікера Верховної ради України.
В Україні платитимуть за вакцинацію: хто та скільки отримає
В Україні розробляють нові програми підтримки для бізнесу й громадян, які постраждали від карантину. З 19 грудня, через застосунок "Дія", кожен, хто пройшов повний курс вакцинування зможе отримати 1 тисячу гривень.
Гроші можна буде витратити на:
Захід попередив Україну про "високу ймовірність" вторгнення Росії цієї зими
Захід попередив Україну про "високу ймовірність" вторгнення Росії цієї зими. Росія спробує дестабілізувати Україну. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Financial Times.
Висновки західних розвідок засновані не тільки на відомостях про нарощування військ РФ на кордоні, а й, ймовірно, на їх додатковій інформації про наміри російського лідера Володимира Путіна, повідомила виданню заступник голови Міноборони Ганна Маляр. За її словами, на Заході "підкреслюють високу ймовірність дестабілізації ситуації в Україні цієї зими". Чиновниця каже, що інформація військової розвідки України "збігається" з інформацією країн-партнерів.
Вінницька область переходить у "червону" зону
В Україні розширили "червону" зону адаптивного карантину. Вже цього тижня вона почне діяти у Вінницькій області. Обмеження вступлять в силу з півночі 18 листопада.
Станом на сьогодні "червоний" рівень небезпеки діє в Києві та 17 областях України.
В очікуванні штурму. Ситуація з мігрантами на кордоні Польщі та Білорусі загострилася
Велика група мігрантів зібралася біля КПП на кордоні Польщі та Білорусі у понеділок. Біженці здійснили кілька спроб прорватися через пункт пропуску, відбулася стрілянина. Польська сторона заявляє про провокації з боку білоруських силовиків та підготовку масового прориву.
Усі подробиці про те, що відбувається на кордоні Польщі - в матеріалі РБК-Україна.
Популярний курорт пішов під воду: в готелях і на дорогах ввели режим НП (фото)
На популярний єгипетський курорт Хургада обрушилися сильні проливні дощі. Через це затоплено багато доріг. Скасовано всі екскурсії, а на дорогах і в готелях - введено режим НП.
Інші міста Червоного моря також постраждали від сильного дощу. Всі дороги на популярні екскурсійні напрямки, в Кену і в Луксор, закриті. Воду на дорогах і вулицях відкачують екстрені служби. У Хургаді дуже мало ливнівок, тому на лічені хвилини курорт пішов під воду. При цьому місцями небезпечно, оскільки потоки бруду зносять все на своєму шляху.
В Україні вдарять сильні морози: синоптики назвали дату зимової погоди
Погода в Україні найближчими днями буде холодна, і синоптики попереджають про сильні нічні морози. Найнижчі температури прогнозуються на Сході та в центральних областях, а в другій половині тижня частина регіонів накриє мокрим снігом.
Яка погода чекає українців найближчими днями – читайте в матеріалі Styler.