В Україні платитимуть за вакцинацію, а "Слуга народу" обрала нового главу: новини за 15 листопада

"Слуга народу" обрала нового голову партії, вакциновані українці матимуть змогу отримати 1 тисячу гривень, Вінницька область переходить у "червону" зону. Докладніше про те, що сталося у понеділок, 15 листопада – у матеріалі РБК-Україна.

"Слуга народу" обрала нового очільника партії

На з'їзді політичної партії "Слуга народу" обрали нову голову партії. Нею стала заступниця голови фракції СН у Верховній раді Олена Шуляк.

Олександр Корнієнко склав повноваження голови партії "Слуга Народу", щоб зосередитися на роботі в якості першого заступника спікера Верховної ради України.

В Україні платитимуть за вакцинацію: хто та скільки отримає

В Україні розробляють нові програми підтримки для бізнесу й громадян, які постраждали від карантину. З 19 грудня, через застосунок "Дія", кожен, хто пройшов повний курс вакцинування зможе отримати 1 тисячу гривень.

Гроші можна буде витратити на:

абонемент в спортивний зал або фітнес-центр;

квиток в кінотеатр або театр;

похід в музей;

квиток на залізничне чи авіаперевезення.

Захід попередив Україну про "високу ймовірність" вторгнення Росії цієї зими

Захід попередив Україну про "високу ймовірність" вторгнення Росії цієї зими. Росія спробує дестабілізувати Україну. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Financial Times.

Висновки західних розвідок засновані не тільки на відомостях про нарощування військ РФ на кордоні, а й, ймовірно, на їх додатковій інформації про наміри російського лідера Володимира Путіна, повідомила виданню заступник голови Міноборони Ганна Маляр. За її словами, на Заході "підкреслюють високу ймовірність дестабілізації ситуації в Україні цієї зими". Чиновниця каже, що інформація військової розвідки України "збігається" з інформацією країн-партнерів.

Вінницька область переходить у "червону" зону

В Україні розширили "червону" зону адаптивного карантину. Вже цього тижня вона почне діяти у Вінницькій області. Обмеження вступлять в силу з півночі 18 листопада.

Станом на сьогодні "червоний" рівень небезпеки діє в Києві та 17 областях України.

В очікуванні штурму. Ситуація з мігрантами на кордоні Польщі та Білорусі загострилася

Велика група мігрантів зібралася біля КПП на кордоні Польщі та Білорусі у понеділок. Біженці здійснили кілька спроб прорватися через пункт пропуску, відбулася стрілянина. Польська сторона заявляє про провокації з боку білоруських силовиків та підготовку масового прориву.

Усі подробиці про те, що відбувається на кордоні Польщі - в матеріалі РБК-Україна.

Популярний курорт пішов під воду: в готелях і на дорогах ввели режим НП (фото)

На популярний єгипетський курорт Хургада обрушилися сильні проливні дощі. Через це затоплено багато доріг. Скасовано всі екскурсії, а на дорогах і в готелях - введено режим НП.

Інші міста Червоного моря також постраждали від сильного дощу. Всі дороги на популярні екскурсійні напрямки, в Кену і в Луксор, закриті. Воду на дорогах і вулицях відкачують екстрені служби. У Хургаді дуже мало ливнівок, тому на лічені хвилини курорт пішов під воду. При цьому місцями небезпечно, оскільки потоки бруду зносять все на своєму шляху.

В Україні вдарять сильні морози: синоптики назвали дату зимової погоди

Погода в Україні найближчими днями буде холодна, і синоптики попереджають про сильні нічні морози. Найнижчі температури прогнозуються на Сході та в центральних областях, а в другій половині тижня частина регіонів накриє мокрим снігом.

Яка погода чекає українців найближчими днями – читайте в матеріалі Styler.