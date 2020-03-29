В Україні не будуть госпіталізувати хворих з легкою формою COVID-19, - Ляшко

Міністерство охорони здоров'я впроваджує стандарт "клінічного сортування", через що людей, які переносять вірус COVID-19 в легкій формі, не будуть госпіталізувати. Про це на брифінгу 29 березня повідомив головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, хворі, які переносять коронавірус в легкій формі, повинні лікуватися в амбулаторних умовах під наглядом.

"Ми також передбачаємо впровадження клінічного сортування, тобто госпіталізувати в лікарню повинні хворих середнього та важкого ступеня перебігу хвороби. Всі інші повинні лікуватися в амбулаторних умовах під наглядом та медикосанітарним наглядом", - заявив Ляшко.

Для цього, за його словами, МОЗ рекомендує посилити центри первинної медико-санітарної допомоги, залучити фахівців інших спеціальностей, оскільки "саме медик може прийняти рішення щодо критеріїв госпіталізації й вирішити необхідність перебування хворого в стаціонарі або продовжити лікування вдома".

Як повідомляло РБК-Україна, за останню добу в Україні було підтверджено 109 нових випадків зараження коронавірусу, з них 9 - летальні. Одужати вдалося вже п'ятьом людям. Загальна кількість хворих зросла до 418 осіб.