Коли в Україні буде спад коронавірусу і новий підйом: відповідь Кузіна

У МОЗ розповіли, коли буде спад коронавірусу в Україні. Очікується, що критична ситуація буде найближчі три тижні.

Про це заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін, повідомляє РБК-Україна , посилаючись на інтерв'ю посадовця виданню "Гордон ".

За його словами, спад захворюваності буде в січні.

"Найближчі три тижні будуть критичними, після чого хвиля поступово піде на зниження. Спад захворюваності продовжиться, як ми очікуємо, майже до кінця січня. Наступний підйом - березень-квітень 2022 року", - заявив Кузін.

За його словами, влада використовує механізм адаптивного карантину, який доводить свою ефективність.