В Україні буде створений фонд боротьби з коронавірусом за підтримки великого бізнесу

В Україні буде створено фонд боротьби з коронавірусом за підтримки великого бізнесу. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в ефірі програми "Свобода слова" на каналі ICTV, передає РБК-Україна.

При цьому Зеленський додав, що Україні терміново потрібно 500 автомобілів швидкої допомоги.

"Це та кількість, яка потрібна для наших лікарень. Ми робимо окремий фонд. Нам знадобиться 12-13 мільярдів гривень. Нам потрібна їхня допомога (олігархів - ред.)", - заявив президент.

Нагадаємо, 16 березня у Києві підтвердили два перші випадки зараження коронавірусом. Таким чином, зараз в Україні сім підтверджених випадків коронавірус, один із них - смертельний.

Крім того, 16 березня у Києві через коронавіруса розширили карантин. Обмеження введені відносно закладів торгівлі, працювати будуть тільки продуктові магазини і аптеки.

Додамо, що Володимир Зеленський пригрозив кримінальною відповідальністю за невиконання карантинних заходів для запобігання поширення коронавіруса в Україні.