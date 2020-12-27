В Україні буде достатньо ресурсу для закупівлі вакцини від коронавірусу, - Шмигаль

Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

Україна буде мати достатньо ресурсів для закупівлі вакцини від коронавірусу. В бюджеті закладені гроші, є спеціальний фонд, ведуться перемовини.

Про це розповів премьер-міністр Денис Шмигаль у Facebook.

Він знову зазначив, що в бюджеті-2021 закладені майже 3 мільярди гривень на закупівлю вакцини і підкреслив, що гроші також будуть виділятися зі спеціального фонду, створеного для закупівлі вакцини і доплати лікарям. Крім цього, вже в цьому році для придбання вакцин було виділено 1,3 мільярда гривень.

"На цьому тижні закупівлю вакцин від COVID-19 обговорив з послами G7 і ЄС. Також це питання опрацьовується спільно зі Світовим банком та ЄІБ. Відповідна робота ведеться і на рівні керівництва США, Великобританії, Німеччини, інших країн. Тривають активні переговори з Польщею, яка може стати країною-посередником в отриманні вакцин з ЄС", - розповів глава Кабміну.

Нагадаємо, сьогодні, 27 грудня, почалася вакцинація від коронавірусу в Євросоюзі. Триває процес щеплення в США і Великобританії. Також на цьому тижні почали вакцинувати в Мексиці, Чилі, Коста-Ріці.

На цьому тижні Міністерство охорони здоров'я України представило план вакцинації, згідно з яким буде проведена імунізація в 2021-2022. Так, план складається з 5 етапів та включає 9 пріоритетних груп (зокрема, медики, військові, пенсіонери, працівники соцсфери). Старт вакцинації планують на січень-лютий, але як зазначив голова МОЗ Максим Степанов, строки можуть зміститися.