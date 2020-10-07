В Україні на боротьбу з COVID-19 витратили 6,75 млрд гривень

В Україні на запобігання поширенню COVID-19 витратили 6,75 млрд гривень. Такі дані надало Держказначейство станом на 1 жовтня.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів.

"За даними Держказначейства, станом на 1 жовтня 2020 року на придбання товарів та послуг для запобігання поширенню COVID-19 за рахунок бюджетів усіх рівнів здійснено платежів на суму 6,75 млрд гривень: 3,39 млрд гривень з державного бюджету та 3,36 млрд гривень з місцевих бюджетів", - сказано у повідомленні.

При цьому за вересень витрачено 1,4 млрд гривень.

Нагадаємо, вчора президент Євроради Шарль Мішель під час прес-конференції з президентом Володимиром Зеленським заявив, що Євросоюз погодив виділення Україні 190 мільйонів євро для боротьби з коронавірусом. Ці гроші будуть виділені додатково до вже узгоджених 1,2 мільярда євро економічної допомоги.

Як писало РБК-Україна, у Всесвітній організації охорони здоров'я прогнозують збільшення нових випадків коронавірусу в Україні до 5 тисяч. У ВООЗ пояснили, що уповільнити поширення COVID-19 зможе розрив ланцюга передачі вірусу.