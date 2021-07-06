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В Україні блокували контрабанду з Китаю речовин для виготовлення метадону

Автор: Сергій Пишкін

Представники Служби безпеки України викрили схему контрабанди прекурсору з Китайської Народної Республіки. Вартість 175 кілограмів реагенту складає близько 90 млн гривень на "чорному ринку".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

Згідно з даними слідства, зловмисника звинувачують у транспортуванні прекурсору, завдяки якому виготовляється наркотичний засіб - метадон, з Китаю через службу поштового відправлення. Завдяки підробленим документам, реагент, під виглядом легальної речовини, проходив митне оформлення.

Під час обшуків, представники СБУ вилучили:

  • 133 кілограми чистого прекурсору;
  • 42 кілограми незаконних речовин;

"Такої кількості достатньо для виготовлення 100 кг метадону, вартість якого на "чорному ринку" складає близько 90 млн грн", - повідомляє пресслужба СБУ.

Варто відзначити, відповідно до ч. 1 ст. 305 Кримінального кодексу України, зловмиснику загрожує позбавлення волі строком до восьми років.

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