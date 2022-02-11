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В Україні з квітня будуть продавати антибіотики лише за е-репептом

Автор: РБК-Україна

З квітня 2022 року в Україні вводять обмеження на купівлю антибіотиків. Придбати їх можна буде лише за наявності е-рецепта.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг заступниці міністра охорони здоров'я Марії Карчевич.

"Починаючи з квітня, усі антибіотики відпускатимуть в аптеках лише за наявності у пацієнта е-рецепта. Наступний етап - запуск е-рецептів на наркотичні засоби та всі рецептурні препарати", - сказала Карчевич.

Чиновниця пояснила, що таким чином Міністерство охорони здоров'я намагається боротися з самолікуванням, в результаті якого може виникнути стійкість бактерій до антибіотиків.

За словами Карчевич, після запуску е-рецептів на антибіотики в Україні обмежать продаж наркотичних засобів та всіх рецептурних препаратів.

Як повідомляло РБК-Україна, за минулу добу в Україні було виявлено понад 41 тисячу нових випадків коронавірусу.

Також раніше стало відомо, що в Хмельницькому почали продавати препарат "Молнупіравір", проте в Мінохорониздоров'я попередити, що це може бути фальсифікат.

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Мінстерство охорони здоров'я України