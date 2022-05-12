RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Україні в квітні вбили близько 100 дітей, але реальне число може бути більше, - ЮНІСЕФ

Фото: в Україні тільки в квітні було вбито близько 100 дітей (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Україні тільки в квітні було вбито близько 100 дітей. Однак реальні цифри можуть бути значно більше, оскільки війна призвела до кризи у сфері захисту дітей.

Про це заявив заступник виконавчого директора ЮНІСЕФ Омар Абді, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Тільки за останній місяць ООН підтвердила, що близько 100 дітей були вбиті. Ми вважаємо, що фактичні цифри значно вищі", - сказав Абді в ході засідання Радбезу ООН.

За його словами, ще більше дітей отримали поранення і зіткнулися з порушеннями своїх прав, мільйони були переміщені. Він додав, що у війні в Україні також постраждала система освіти країни і школи використовуються у військових цілях.

"Війна в Україні, як і всі війни - це криза захисту дітей та їхніх прав", - додав представник ЮНІСЕФ.

За даними офісу генпрокурора України на ранок 12 травня, з початку війни в Україні загинули 226 дітей, ще 417 отримали поранення. Зазначається, що ці цифри приблизні.

Нагадаємо, українські діти гинуть, в тому числі через ворожі бомбардування і ракетні удари. Національна поліція відкрила 74 кримінальні справи за фактом обстрілу окупантами евакуаційних колон, в результаті яких загинули 33 людини, включаючи п'ятьох дітей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ООНЮНИСЕФДіти війниВійна в УкраїніВійна Росії проти України