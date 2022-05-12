В Україні в квітні вбили близько 100 дітей, але реальне число може бути більше, - ЮНІСЕФ

В Україні тільки в квітні було вбито близько 100 дітей. Однак реальні цифри можуть бути значно більше, оскільки війна призвела до кризи у сфері захисту дітей.
Про це заявив заступник виконавчого директора ЮНІСЕФ Омар Абді, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
"Тільки за останній місяць ООН підтвердила, що близько 100 дітей були вбиті. Ми вважаємо, що фактичні цифри значно вищі", - сказав Абді в ході засідання Радбезу ООН.
За його словами, ще більше дітей отримали поранення і зіткнулися з порушеннями своїх прав, мільйони були переміщені. Він додав, що у війні в Україні також постраждала система освіти країни і школи використовуються у військових цілях.
"Війна в Україні, як і всі війни - це криза захисту дітей та їхніх прав", - додав представник ЮНІСЕФ.
За даними офісу генпрокурора України на ранок 12 травня, з початку війни в Україні загинули 226 дітей, ще 417 отримали поранення. Зазначається, що ці цифри приблизні.
Нагадаємо, українські діти гинуть, в тому числі через ворожі бомбардування і ракетні удари. Національна поліція відкрила 74 кримінальні справи за фактом обстрілу окупантами евакуаційних колон, в результаті яких загинули 33 людини, включаючи п'ятьох дітей.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.