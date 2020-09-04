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В Україні антирекорд по коронавірусу: 2723 нових випадків

Автор: Анастасия Рокитна

Станом на 4 вересня в Україні виявили спалах коронавірусу, заразились 2723 людини. Найбільше випадків в Харківській області, Києві, Одеській та Львівській областях.

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Такі дані наводить карта Ради національної безпеки та оборони.

Зазначимо, це антирекорд по кількості нових випадків. Попередній антирекорд складав 2495 заражень за добу. Він був зафіксований два дні тому.

В Україні вже 130 951 випадків COVID-19. Разом з тим, 59 676 одужань та 2 761 смерть, зокрема за минулу добу померла 51 людина.

Найбільший добовий приріст в Харківській області (+371), Київ (+319), Одеській області (+225), Тернопільській області (+204), Львівській області (+196), Чернівецькій області (+162).

Нагадаємо, згідно з новим зонуванням, Івано-Франківськ, Чернівці та Тернопіль потрапили до "червоної зони" з максимальними обмеженнями.

За даними Соціологічної групи "Рейтинг", майже половина українців вважає, що під час можливої другої хвилі епідемії необхідно знову ввести жорсткі карантинні заходи.

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