В Україні антирекорд по кількості госпіталізованих через коронавірус

Фото: лікар (РБК-Україна)

В Україні з початку епідемії захворіли 8 654 медпрацівника

За вчора в Україні госпіталізували 261 людину, в якої діагностовано коронавірус. У МОЗ це назвали новим антирекордом.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 4 930 дітей і 8 654 медичних працівника. Усього виявили 69 884 випадків коронавірусу.

Нагадаємо, станом на 31 липня в Україні невеликий спад кількості нових випадків коронавірусу, але за вчора заразилися 1090 осіб.

Крім того, вчора в Україні зафіксували новий антирекорд по коронавірусу - майже 1200 нових випадків.

Зазначимо, у Міністерстві охорони здоров’я пов’язують зростання захворюваності на коронавірус із двома основними чинниками - це релігійні заходи та громадський транспорт.

РБК-Україна писало, що сьогодні Міністерство охорони здоров'я ініціює проведення засідання центральної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій для затвердження чотирьох карантинних зон.