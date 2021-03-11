В Україні антирекорд госпіталізацій через COVID. Радуцький закликав більше вакцинувати

За його словами, вчорашнє число госпіталізацій значно перевищує показники, які були на піку другої хвилі коронавірусу в Україні восени 2020 року.

"Росте як добове число виявлення нових інфікованих, так і кількість летальних випадків. Нова хвиля характеризується більшою летальністю і важким перебігом серед людей середнього віку. І це не дивно, середній показник смертності від так званого "британського" штаму коронавірусу вище на 64%", - заявив Радуцький.

Нардеп зазначив, що в найближчі тижні динаміка буде тільки погіршуватися.

"У ці непрості часи кожному з нас потрібно посилити заходи індивідуальної безпеки... Тому закликаю зменшити соціальну активність, дбати про гігієну рук, уникати рукостискань і поцілунків при зустрічі з друзями, колегами, організувати умови для дистанційної роботи", - написав Радуцький.

Також він висловив жаль у зв'язку з низькими темпами вакцинації населення проти коронавірусу.

"Всього у країні щеплено 29378 осіб. Вчора щеплення проти COVID-19 отримали 5898 осіб. Але в деяких регіонах добові показники вакцинації просто провальні Чернігівська область - 40 щеплень, Закарпатська область - 50; Хмельницька, Харківська області, місто Київ - 100", - додав нардеп.