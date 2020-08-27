ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В Україні антирекорд по кількість померлих від коронавірусу

Автор: Анастасия Рокитна

В Україні за минулу добу померли 49 людей від коронавірусу. Це є новим антирекордом в Україні по кількості померлих.

Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Всього в країні 2403 смертельних випадків.

"За минулу добу 49 людей померли. Це новий антирекорд у нашій країні", - заявив він.

Популярні новини

При цьому одужали 763 паціенти. Загалом проведено 1 472 736 тестувань методом ПЛР.

Зазначимо, станом на 27 серпня в України виявили спалах нових випадків коронавірусу, за добу заразились 1974 людини.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України закрив кордони на в'їзд іноземцям до 28 вересня.

Також Кабінет міністрів України продовжив карантин в країні до листопада.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус