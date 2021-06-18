В Україні 967 нових випадків коронавірусу

За минулу добу в Україні захворіли коронавірусом ще 967 людей. Найбільше нових випадків в Києві, Харківській та Донецькій областях.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ .

Також вчора протестували методом ПЛР - 25 888 осіб, методом ІФА - 9 342 особи, експрес-тестами - 15 969 осіб. За весь час пандемії в Україні захворіли 2 228 192 особи, одужали 2 147 972 особи, а померли 51 952 пацієнти.

За добу госпіталізували 585 осіб, померли 50 людей, а одужали 2 312 пацієнтів. За вчора найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (207), Харківській (68), Донецькій (61), Київській (54) та Дніпропетровській (50) областях.

Раніше повідомлялось, що новий спалах коронавірусу в Україні може статися в середині літа. Її можуть викликати індійський, британський, південноафриканський та інші штами COVID-19.

Як повідомляло РБК-Україна, українські вчені повідомили, що нова хвиля COVID-19 може початися зі Сходу України.