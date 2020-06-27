В Україні майже 950 нових випадків коронавірусу

Фото: в Україні зростає кількість хворих (facebook.com/DPSUkraine)

Загальна кількість хворих вже перевищила 42 тисячі осіб

За минулу добу зафіксовано майже 950 нових випадків коронавірусу в Україні, 24 особи померли. Загальна кількість хворих з початку епідемії перевищила 42 тисячі.

Про це свідчать дані на сайті Ради національної безпеки і оборони України.

За даними РНБО, станом на ранок 27 червня зафіксовано 42 065 випадків, з них 948 тільки за минулу добу. Померло з початку епідемії 1 086 осіб, одужали 18 299. На сьогодні зафіксовано 22 680 активних випадків.

Антилідером залишається Львівська область з 5 004 випадків - приріст за добу склав 168 випадків. Далі йдуть Київ з 4 886 випадків (+ 140), Чернівецька область з 4 641 (+ 49), Рівненська область 3 475 (+ 111).

Нагадаємо, раніше повідомлялося про спалах коронавірусу на одному з ринків Києва; зокрема, захворіли п'ятеро працівників речового ринку "Троєщина", всі вони прохотят лікування на самоізоляції.

Також міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що у зв'язку зростанням кількості хворих коронавірусів почалася підготовка лікарень третьої хвилі.



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Автор: РБК-Україна