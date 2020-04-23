В Україні 93% громадян інфікувалися коронавірусом на території країни, - МОЗ

Переважна кількість українців, у яких встановили шлях передачі коронавірусу, інфікувалися на території України. Про це повідомили у Центрі громадського здоров’я МОЗ у Facebook.

Зазначається, що інші 7% українців захворіли коронавірусом на території інших держав.

"В Україні 93% людей із COVID-19 зі встановленим шляхом передачі інфікувалися на території нашої держави. Інші 7% перебували за кордоном в межах 14 днів до появи симптомів", - йдеться у повідомленні.

У ЦГЗ зазначили, що коронавірус передається від людини до людини краплинним та контактним шляхами - через дрібні краплинки, які виділяються з дихальних шляхів хворого на COVID-19 під час кашлю або чхання.

"Ці краплі розповсюджуються на відстань близько метра від хворого і можуть потрапляти на слизові оболонки очей, носа та рота іншої людини, яка знаходиться поруч", - додали у ЦГЗ.

Також фахівці дали кілька порад, які можуть убезпечити від зараження COVID-19:

безконтактне привітання: вітайтеся без потиску рук;

гігієна рук: якомога частіше мийте руки з милом протягом 20-40 секунд теплою водою із милом або обробляйте їх дезінфектором із вмістом спирту не менше 60%;

дотримання респіраторної гігієни і етикету кашлю: кашляйте і чхайте в одноразову серветку, яку потім одразу треба викинути або, якщо її немає - у згин ліктя;

дотримання дистанції: не менше півтора метри від інших людей;

самоізоляція у разі появи респіраторних симптомів: потрібно ізолюватися від тих, з ким проживаєте, настільки, наскільки це можливо. Особливо, якщо серед них є люди похилого віку.

Нагадаємо, станом на ранок 23 квітня в Україні зафіксовано 7170 випадків зараження. За добу інфікувались 578 українців. Це новий добовий антирекорд в Україні.

У Міністерстві охорони здоров’я пояснили, що причиною такого спалаху в Україні стали порушення карантину під час Вербного тижня та безпосередньо на Великодень.