В Україні 93% громадян інфікувалися коронавірусом на території країни, - МОЗ

Лише 7% українців заразилися коронавірусом за кордоном
Переважна кількість українців, у яких встановили шлях передачі коронавірусу, інфікувалися на території України. Про це повідомили у Центрі громадського здоров’я МОЗ у Facebook.
Зазначається, що інші 7% українців захворіли коронавірусом на території інших держав.
"В Україні 93% людей із COVID-19 зі встановленим шляхом передачі інфікувалися на території нашої держави. Інші 7% перебували за кордоном в межах 14 днів до появи симптомів", - йдеться у повідомленні.
У ЦГЗ зазначили, що коронавірус передається від людини до людини краплинним та контактним шляхами - через дрібні краплинки, які виділяються з дихальних шляхів хворого на COVID-19 під час кашлю або чхання.
"Ці краплі розповсюджуються на відстань близько метра від хворого і можуть потрапляти на слизові оболонки очей, носа та рота іншої людини, яка знаходиться поруч", - додали у ЦГЗ.
Також фахівці дали кілька порад, які можуть убезпечити від зараження COVID-19:
Нагадаємо, станом на ранок 23 квітня в Україні зафіксовано 7170 випадків зараження. За добу інфікувались 578 українців. Це новий добовий антирекорд в Україні.
У Міністерстві охорони здоров’я пояснили, що причиною такого спалаху в Україні стали порушення карантину під час Вербного тижня та безпосередньо на Великодень.