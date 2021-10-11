В Україні 8832 нових випадки коронавірусу

В Україні оновили COVID-статистику, за добу підтвердили 8832 нових випадки коронавірусу. Найбільше заражень у Харківській та Дніпропетровській областях.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.
В Україні госпіталізували 2 672 особи; летальних випадків - 207; одужали - 2 053 особи. Протестували методом ПЛР - 23 675 осіб, методом ІФА - 3 480 осіб, експрес-тестами - 24 909 осіб.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1419), Дніпропетровській (765), Одеській (690), Запорізькій (687) та Житомирській (510) областях.
За весь час пандемії в Україні: