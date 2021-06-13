В Україні 857 нових випадків коронавірусу

Коронавірусом в Україні захворіли 857 людей за минулу добу. Найбільше нових випадків у Києві, Дніпропетровській та Київській областях.
Про це повідомляє прес-служба МОЗ.
За добу в Україні госпіталізували 684 особи; померли 33 людини; одужали 1 652 особи.
За добу протестовано:
За весь час пандемії в Україні:
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (114), Дніпропетровській (101), Київській (70), Харківській (52) та Львівській (47) областях.
Нагадаємо, виявлено зміну основних симптомів COVID-19.
Зазначимо, G7 обговорила версію лабораторної витоку COVID.