В Україні більше 800 нових випадків коронавірусу

Найбільше нових випадків виявили у Львівській області
Станом на 27 липня в Україні фіксують спад кількості нових випадків коронавірусу, за минулу добу заразились 807 людей. Найбільше інфікованих виявили у Львівській, Івано-Франківській та Рівненській областях.
Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Також за вчора померли ще 11 осіб і 315 вилікувалися.
Загалом 65 656 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1616 летальних, 36 122 пацієнти одужало.
Ситуація в областях:
Вінницька область - 2589 випадків;
Волинська область - 3616 випадків;
Дніпропетровська область - 1330 випадків;
Донецька область - 850 випадків;
Житомирська область - 1723 випадки;
Закарпатська область - 4874 випадки;
Запорізька область - 750 випадків;
Івано-Франківська область - 4121 випадок;
Кіровоградська область - 695 випадків;
м. Київ - 7690 випадків;
Київська область - 3548 випадків;
Львівська область - 8952 випадки;
Луганська область - 120 випадків;
Миколаївська область - 559 випадків;
Одеська область - 2960 випадків;
Полтавська область - 394 випадки;
Рівненська область - 5701 випадок;
Сумська область - 445 випадків;
Тернопільська область - 2773 випадки;
Харківська область - 3431 випадок;
Херсонська область - 220 випадків;
Хмельницька область - 1059 випадків;
Чернівецька область - 5634 випадки;
Черкаська область - 902 випадки;
Чернігівська область - 720 випадків.
Нагадаємо, станом на 26 липня в Україні до послаблення карантину не готові дев'ять областей.
Відзначимо, Кабінет міністрів прийняв рішення про продовження адаптивного карантину в Україні до 31 серпня.