В Україні більше 800 нових випадків коронавірусу

Станом на 27 липня в Україні фіксують спад кількості нових випадків коронавірусу, за минулу добу заразились 807 людей. Найбільше інфікованих виявили у Львівській, Івано-Франківській та Рівненській областях.

Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Також за вчора померли ще 11 осіб і 315 вилікувалися.

Загалом 65 656 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1616 летальних, 36 122 пацієнти одужало.

Ситуація в областях:

Вінницька область - 2589 випадків;

Волинська область - 3616 випадків;

Дніпропетровська область - 1330 випадків;

Донецька область - 850 випадків;

Житомирська область - 1723 випадки;

Закарпатська область - 4874 випадки;

Запорізька область - 750 випадків;

Івано-Франківська область - 4121 випадок;

Кіровоградська область - 695 випадків;

м. Київ - 7690 випадків;

Київська область - 3548 випадків;

Львівська область - 8952 випадки;

Луганська область - 120 випадків;

Миколаївська область - 559 випадків;

Одеська область - 2960 випадків;

Полтавська область - 394 випадки;

Рівненська область - 5701 випадок;

Сумська область - 445 випадків;

Тернопільська область - 2773 випадки;

Харківська область - 3431 випадок;

Херсонська область - 220 випадків;

Хмельницька область - 1059 випадків;

Чернівецька область - 5634 випадки;

Черкаська область - 902 випадки;

Чернігівська область - 720 випадків.

Нагадаємо, станом на 26 липня в Україні до послаблення карантину не готові дев'ять областей.

Відзначимо, Кабінет міністрів прийняв рішення про продовження адаптивного карантину в Україні до 31 серпня.