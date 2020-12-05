В Україні 80% тестів на коронавірус роблять безкоштовно, - Степанов

В Україні близько 80% тестувань на коронавірус проводять державні лабораторії. Вони роблять це безкоштовно.

Про це сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов в ефірі програми “Свобода слова Савіка Шустера”.

Безкоштовні тести роблять, коли людину привозять на швидкій в лікарню.

“Від загальної кількості тестів близько 80% ми робимо потужностями наших лабораторій. І це є повністю безкоштовно. Це коли в лікарню людину привозять, це коли людина викликає мобільну бригаду”, - сказав Степанов.

За його словами, також безкоштовно будуть робити швидкі тести на антиген.

“Вже приїхала перша партія. Ми хочемо робити не менше 1 млн тестів по країні, в тому числі дати їх сімейним лікарям, в мобільні бригади це буде використовуватися при госпіталізації”, - сказав міністр.

Нагадаємо, згідно з даними Рейтингу, 79% українців підтримують ідею масового тестування населення та обов’язкову ізоляцію виявлених хворих як засіб боротьби із коронавірусом. Протилежної думки дотримуються 17% респондентів.

Раніше повідомлялось, що в Україні в першу чергу збираються вакцинувати від коронавірусу близько 20 мільйонів людей з різних груп ризику. Їх прищеплювати збираються за рахунок бюджету.

У новому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" експерти з питань медицини Максим Степанов, Михайло Радуцький, Олександр Коляда, Михайло Фаворов та інші відомі українці обговорюють нові вакцини від коронавірусу і чи взагалі зможе вакцинація нарешті повернути нас до звичайного життя. Крім того, разом з представниками малого і середнього бізнесу гості студії пробують дати відповіді на питання: чому українські підприємці вийшли на протести проти касових апаратів та чому влада пішла на компроміс із ними?

Випуск "Свободи слова Савіка Шустера" від 4 грудня

Нагадаємо, у попередньому випуску ток-шоу стало відомо, на яку суму США надали фінансову допомогу Україні починаючи з 2014 року.

Скільки грошей отримала Україна від Конгресу США

Ефір був багатий на суперечки. Наприклад, щодо кроків стосовно виведення країни з кризи емоційно посперечалися заступниця голови офісу Зеленського Юлія Ковалів та епатажний Олег Ляшко.

Суперечка Ковалів з Ляшком

А от скандальний нардеп Ілля Кива взагалі зганьбився у прямому ефірі через Джорджа Сороса, на якого політик покладає відповідальність ледь не за всі проблеми України.

Ілля Кива зганьбився через висловлювання про "групу Сороса"

Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін детально відповів Киві на "закиди" про відносини між Україною та США й про так зване зовнішнє управління.

Клімкін відповів Киві на "закиди", що нібито Україною керує Сорос

Також голова Комітету ВРУ з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха розповів про шляхи виведення країни із кризи та підтримку українського виробництва.

Наталуха висловився про підтримку внутрішнього виробника

Крім того, на минулому тижні любителів футболу сколихнула новина, що збірній України присудили технічну поразку у матчі з швейцарцями. Тренер нашої команди Андрій Шевченко не стримував емоцій, коментуючи несправедливе рішення УЄФА.

Андрій Шевченко висловився про технічну поразку збірної України