В Україні 8 осіб одужали від коронавірусу

Станом на ранок 22 березня в Україні зафіксовано 47 лабораторно підтверджених випадків, COVID-19, в тому числі 3 летальних, а 8 осіб одужали. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Центру громадського здоров'я.

Зазначається, що всі пацієнти, які вилікувались від коронавірусу, перебувають в Чернівецькій області, яка є лідером за кількістю інфікованих (25 осіб).

"Всього з початку 2020 році до Центру громадського здоров'я надійшло 531 повідомлення про підозру на COVID-19: 47 підтверджено, 441 результат негативний, 43 зразки досліджують. Вірусологічна референс-лабораторія ЦОЗ досліджує зразки не тільки людей з підозрою на інфікування, а й певних контактних осіб. Загалом досліджено понад 790 зразків", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше в МОЗ розповіли, хто знаходиться в групі ризику під час пандемії коронавірусу. Люди похилого віку з наявністю хронічних захворювань найбільш схильні до вірусу.

Також РБК-Україна писало, що станом на 21 березня число офіційно підтверджених випадків коронавірусу в Україні зросла до 47. При цьому за останню добу в Україну повернулися понад 13 тисяч громадян.