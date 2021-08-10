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В Україні 781 новий випадок коронавірусу

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні за минулу добу виявили 781 новий випадок коронавірусу. Найбільше нових заражень в Києві та Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

За добу госпіталізували 335 осіб; летальних випадків - 24; одужали - 1 390 осіб. За вчора протестували методом ПЛР - 21 705 осіб, методом ІФА - 7 698 осіб, експрес-тестами - 15 150 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (167), Донецькій (78), Одеській (62), Харківській (60), Хмельницькій (35), і Полтавській (35) областях.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіли - 2 260 232 особи;
  • одужали - 2 192 592 особи;
  • летальних випадків - 53 124.

Нагадаємо, три області України мають високі показники COVID-госпіталізацій.

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