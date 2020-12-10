В Україні понад 75% померлих від COVID-19 були старше 60 років, - Ляшко

В Україні понад 75% летальних випадків від коронавірусу відбулися серед людей, які були старші 60 років. Найчастіше COVID-19 в Україні фіксують серед людей 50-59 років.

Про це під час брифінгу заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, летальними стали 31,1% випадків серед людей старше 60 років, які були інфіковані коронавірусом.

"Найчастіше COVID-19 реєструють у нас у віковій групі 50-59 років. Саме 21,6% від захворілих припадає на цю групу. Водночас найбільший відсоток летальних випадків ми маємо в групі 60-69 років. Більше 75% летальних випадків у нас реєструється у віковій групі 60+", - повідомив Ляшко.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу підтвердили 13 371 новий випадок коронавірусу. Одужали при цьому більш ніж на 500 осіб більше, ніж заразилися. Померли за добу 266 пацієнтів.

Раніше РБК-Україна писало, що Міністерство охорони здоров'я розраховує, що посилення карантину дозволить скоротити на 50% захворюваність COVID-19.

Крім цього, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні на початку січня очікується 20-25 тисяч випадків COVID-19 на добу.