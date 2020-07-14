В Україні майже 640 нових випадків коронавірусу

Станом на 14 липня в Україні заразились коронавірусом ще 638 людей. Найбільше нових випадків виявили у Львівській області та Києві.

Про це заявив голова МОЗ Максим Степанов на онлайн-брифінгу.

З початку пандемії заразилась 54 771 людина. Загалом одужало 27 157 людини та 1414 людей померли.

За вчора одужала 651 людина та 14 осіб померли. Кількість зареєстрованих активних хворих складає 26 205.

Нагадаємо, в Міністерстві охорони здоров'я назвали регіони з мінімальною кількістю активних хворих COVID-19 на 100 тисяч населення.

Відзначимо, станом на 13 липня, карантин заборонено послаблювати семи областям.

Також раніше медики назвали місця, де ризик підхопити коронавірус мінімальний і де заразитися можна з ймовірністю майже 100%.

Також раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба виступає за перегляд українського "чорного списку червоної зони".

Додамо, Європейський союз вносить до свого списку "червоної зони" ті країни, захворюваність коронавірусом в яких вище, ніж в середньому по ЄС.