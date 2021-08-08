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В Україні 619 нових випадків коронавірусу

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні за минулу добу виявили 619 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових заражень виявили в Херсонській та Дніпропетровській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

Також за добу госпіталізували 561 особу; летальних випадків - 10; одужали - 235 осіб. За вчора протестували методом ПЛР - 18 276 осіб, методом ІФА - 2 923 особи, експрес-тестами - 11 890 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Херсонській (101), Дніпропетровській (72), м. Київ (53), Одеській (50) та Харківській (38) областях.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіли - 2 259 151 особа;
  • одужали - 2 190 921 особа;
  • летальних випадків - 53 095.

Нагадаємо, "Дельта"-штам коронавірусу зафіксували в Полтавській області.

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