В Україні 617 нових випадків коронавірусу

В Україні за минулу добу виявили 617 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових заражень в Києві та Київській області.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу МОЗ .

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (181), Київській (50), Дніпропетровській (41), Львівській (29) та Вінницькій (24) областях. За весь час пандемії в Україні:

За добу в Україні госпіталізували 404 особи, померли 23 пацієнти, а одужали 872 особи. Протестували методом ПЛР - 17 945 осіб, методом ІФА - 9 129 осіб, експрес-тестами - 13 819 осіб.

Раніше попри стабільну ситуацію з COVID-19 в Україні, експерти попередили про можливе погіршення в кінці липня. Наразі в Європі стрімко поширюється новий штам коронавірусу "Дельта".

РБК-Україна писало, що колективний імунітет від коронавірусу в Україні може бути сформований до кінця поточного року.