В Україні 610 нових випадків коронавірусу

Міністерство охорони здоров'я України оновило статистику по коронавірусу. За минулу добу заразились ще 610 людей, найбільше нових випадків у Києві та Київській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу МОЗ .

За весь час пандемії в Україні:

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (217), Київській (49), Одеській (36), Львівській (32) та Донецькій (27) областях.

Нагадаємо, в KSE спрогнозували, що ситуація з COVID-19 в Україні може погіршитися у липні.

Зазначимо, у МОЗ оцінили, скільки ще буде тривати пандемія коронавірусу.