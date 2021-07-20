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В Україні 598 нових заражень коронавірусом

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні виявили 598 нових заражень коронавірусом. Найбільше нових випадків в Києві, Донецькій та Одеській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

В Україні за добу госпіталізували 279 осіб, померли 25 пацієнтів, а одужали 540 людей.

Протестували методом ПЛР - 21 459 осіб, методом ІФА - 8 387 осіб, експрес-тестами - 12 565 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (228), Донецькій (48), Одеській (35), Сумській (35) та Луганській (35) областях.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіли - 2 245 275 осіб;
  • одужали - 2 181 925 осіб;
  • летальних випадків - 52 756;
  • провели ПЛР-тестувань - 11 182 527.

Нагадаємо, в Міністерстві охорони здоров'я заявили, що в Україні вперше за кілька місяців зросла захворюваність коронавірусом.

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