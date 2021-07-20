В Україні 598 нових заражень коронавірусом
Фото: в Україні оновили COVID-статистику (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні виявили 598 нових заражень коронавірусом. Найбільше нових випадків в Києві, Донецькій та Одеській областях.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.
В Україні за добу госпіталізували 279 осіб, померли 25 пацієнтів, а одужали 540 людей.
Протестували методом ПЛР - 21 459 осіб, методом ІФА - 8 387 осіб, експрес-тестами - 12 565 осіб.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (228), Донецькій (48), Одеській (35), Сумській (35) та Луганській (35) областях.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіли - 2 245 275 осіб;
- одужали - 2 181 925 осіб;
- летальних випадків - 52 756;
- провели ПЛР-тестувань - 11 182 527.
Нагадаємо, в Міністерстві охорони здоров'я заявили, що в Україні вперше за кілька місяців зросла захворюваність коронавірусом.