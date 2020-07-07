Другий день стабілізації: в Україні 564 нових випадки коронавірусу

Станом на 7 липня в Україні фіксують невеликий зріст нових випадків коронавірусу, за минулу добу заразились ще 564 людини. Найбільше випадків інфікування виявили Львівській, Закарпатській областях та Києві.

Про це заявив голова МОЗ Максим Степанов на брифінгу.

Також він повідомив про те, що за минулу добу померла 21 людина, а загалом 1283 летальних випадків.

Станом на сьогодні, в країні 49 607 лабораторно підтверджених випадків COVID-19.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область - 1979 випадків;

Волинська область - 2788 випадків;

Дніпропетровська область - 1116 випадків;

Донецька область - 686 випадків;

Житомирська область - 1469 випадків;

Закарпатська область - 3458 випадків;

Запорізька область - 598 випадків;

Івано-Франківська область - 2744 випадки;

Кіровоградська область - 663 випадки;

м. Київ - 5665 випадків;

Київська область - 2809 випадків;

Львівська область - 6445 випадків;

Луганська область - 85 випадків;

Миколаївська область - 461 випадок;

Одеська область - 1919 випадків;

Полтавська область - 325 випадків;

Рівненська область - 4228 випадків;

Сумська область - 321 випадок;

Тернопільська область - 2108 випадків;

Харківська область - 2416 випадків;

Херсонська область - 196 випадків;

Хмельницька область - 842 випадки;

Чернівецька область - 5032 випадки;

Черкаська область - 678 випадків;

Чернігівська область - 576 випадків.

Нагадаємо, послаблення карантину в Києві допускають в столичній Держспоживслужбі.

У той же час, Львівська область готова до послаблення карантину, введеного через пандемію коронавірусу.