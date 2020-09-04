Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в Україні наявні 35 тисяч ліжок для госпіталізації хворих на коронавірус. При цьому на початку пандемії їх було всього 12 704.

Про це він заявив у ході години запитань до уряду у Верховній раді.

Степанов звернув увагу, що Україна може зіткнутися з нехваткою лікарів.

"Адже хоча зараз в нас 35 тисяч ліжкомісць, ми можемо зіткнутися з ситуацією, коли банально не вистачить лікарів. Ми не можемо зняти всіх лікарів з їх прямих обовязків і поставити боротися з Covid-19", - сказав міністр.

Він зазначив, що МОЗ готується до всіх можливих сценаріїв.

"Станом на початок вересня у 315 закладах охорони здоров'я, які надають допомогу хворим на COVID-19, наявні 26 тисяч ліжок. А в резерві ще 213 лікарень, готових прийняти таких хворих... із загальним числом ліжок майже 9 тисяч. Сумарна кількість ліжок - 35 тисяч. Ви могли забути, але на початку коронавірусної епідемії було всього готових до прийому хворих 12704 ліжка", - додав Степанов.

Нагадаємо, в серпні в Україні зафіксовано 12 антирекордів за кількістю нових заражених коронавірусом.

Як писало РБК-Україна з посиланням на джерела в уряді, при темпах поширення коронавірусу в Україні на рівні понад 3 тисячі підтверджених хворих у день за місяць закінчаться місця у лікарнях.