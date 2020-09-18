В Україні 3228 нових заражень коронавірусом

В Україні добовий приріст зараження коронавірусом лишається на високому рівні, за добу заразились ще 3228 людей. Найбільше заражень в Харківській, Одеській та Тернопільській областях.

Такі дані наводить карта Ради національної безпеки та оборони.

Зазначимо, сьогоднішня статистика по нових випадках COVID-19 тільки на 356 випадків менше вчорашнього антирекорду.

Найскладніша епідеміологічна ситуація зараз в Харківській області (+349), хоча список по загальній кількості заражених очолює Київ (+291). Також складна ситуація в Одеській області (+322) та Тернопільській області (+311).

Наразі в Україні 169 472 підтверджених випадків COVID-19, 3 468 смертей (+68), 75 486 (+1 573) одужань.

Зазначимо, кожного четвера в Україні приймають рішення щодо оновлення карантинного зонування. Втім, вчора цього так і не відбулось. Також досі не опубліковані нові вимоги до прийняття рішення щодо зон карантину.

У МОЗ прогнозують, що в Україні очікується стрімке зростання захворювань коронавірусом.

В Раді нацбезпеки і оборони Україні прогнозували до кінця жовтня буде 360 тисяч хворих коронавірусом.