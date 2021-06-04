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В Україні 2266 нових випадків коронавірусу

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні за минулу добу виявили 2266 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових заражень в Києві та Запорізькій області.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

За добу в Україні госпіталізували 963 особи, померли 95 пацієнтів, одужала 8291 особа.

Вчора протестували методом ПЛР - 28 696 осіб, методом ІФА - 11 858 осіб, експрес-тестами - 20 767 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 211 683 осіб, одужали 2 080 382 особи, а померли 51 054 пацієнти.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (566), Запорізькій (230), Дніпропетровській (156), Київській (145) та Рівненській (105) областях.

Нагадаємо, в Україну прибула нова партія вакцини AstraZeneca.

Зазначимо, в Раді заявили, що в Україні є підстави пом'якшити карантин.

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