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В Україні 2266 нових випадків коронавірусу

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Київ, П'ятниця 04 червня 2021 08:14
В Україні 2266 нових випадків коронавірусу Фото: в Україні 2266 нових випадків коронавірусу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні за минулу добу виявили 2266 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових заражень в Києві та Запорізькій області.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

За добу в Україні госпіталізували 963 особи, померли 95 пацієнтів, одужала 8291 особа.

Вчора протестували методом ПЛР - 28 696 осіб, методом ІФА - 11 858 осіб, експрес-тестами - 20 767 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 211 683 осіб, одужали 2 080 382 особи, а померли 51 054 пацієнти.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (566), Запорізькій (230), Дніпропетровській (156), Київській (145) та Рівненській (105) областях.

Нагадаємо, в Україну прибула нова партія вакцини AstraZeneca.

Зазначимо, в Раді заявили, що в Україні є підстави пом'якшити карантин.

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