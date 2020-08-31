В Україні 2141 новий випадок коронавірусу

Станом на 31 серпня в Україні виявили 2 141 новий випадок коронавірусу. Найбільше заражень в Києві, Івано-Франківській, Одеській, Харківській областях.

Такі дані наводить карта Ради національної безпеки та оборони.

З початку пандемії в країні виявили 121 215 випадків коронавірусу. Також в країні 56 734 одужавших та 2 557 смертей.

Крім того, за минулу добу померли 30 людей від коронавірусної інфекції.

Найбільш зараженими регіонами є Львівська область (+154), Київ (+277), Чернівецька область (+158), Івано-Франківська область (+165), Харківська область (+187), Одеська область (+189).

Нагадаємо, в Україні оновлені карантинні зони, в "червону" зону з найжорсткішими обмеженнями потрапили 10 міст і 11 районів.

Зазначимо, Кабмін продовжив дію адаптивного карантину в Україні до 31 жовтня і заборонив в'їзд в країну іноземним громадянам.

Крім того, в список країн "червоної зони" входять 65 держав, серед яких США, Іспанія, Румунія, Албанія та інші.