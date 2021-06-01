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В Україні 2137 нових випадків коронавірусу

Автор: Анастасія Рокитна

За минулу добу в Україні виявили 2137 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових заражень у Києві та Запорізькій областях.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

За добу госпіталізували 579 осіб; померли 163 людини і одужали 12 085 людей. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (434), Запорізькій (176), Київській (138), Дніпропетровській (137) та Рівненській (117) областях.

За вчора протестовано:

  • методом ПЛР - 26 468 осіб,
  • методом ІФА - 11 271 особу,
  • експрес-тестами - 14 225 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіла 2 204 631 особа; одужали 2 053 167 осіб; померли - 50 699.

Раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що на літній період карантинні обмеження можуть послабити. За його словами, вже є "карантинна втома".

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