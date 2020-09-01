В Україні 2088 нових випадків коронавірусу

Станом на 1 вересня в Україні виявили ще 2088 нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень в Харківській, Одеській, Тернопільській, Львівській та Івано-Франківській областях.

Такі дані наводить карта Ради національної безпеки та оборони.

З початку епідемії в Україні виявили 123 303 випадків коронавірусу. Станом на 1 вересня, одужали 57 114 людей та 2 605 людей померли.

Крім того, за минулу добу померли 48 людей, це тільки на один випадок менше попереднього антирекорду.

Найскладніша епідеміологічна ситуація в Львівській області (+193), Київ (+176), Чернівецька область (+117), Івано-Франківська область (+169), Харківська область (+262), Одеська область (+211), Тернопільська область (+180).

Зазначимо, в МОЗ заявили, що потужності українських лабораторій дозволяють проводити за тиждень 130 тисяч тестів на коронавірус.

Нагадаємо, сьогодні в школах України починається новий навчальний рік, однак через пандемію коронавірусу формат навчання істотно зміниться.