В Україні у 2017 році діагностували онкозахворювання у 135, 5 тис. осіб

У тому числі в 2017 році був вперше діагностовано рак у 924 дітей

В Україні у 2017 році захворювання раком було зареєстровано у 135,5 тис. осіб. Про це свідчить статистика Міністерства охорони здоров'я України, йдеться в матеріалі РБК-Україна "Ціною життя: чому Україна не може ефективно боротися з онкологічними захворюваннями".

Так, згідно з офіційними даними Міністерства охорони здоров'я, у 2017 році в Україні був зареєстрований у 135,5 тис. осіб, що трохи більше, ніж роком раніше (134,3 тис. осіб).

У тому числі в 2017 році був вперше діагностований рак у 924 дітей (у 2016 році - у 947 дітей). Всього в 2017 році на диспансерному спостереженні знаходилися більше одного мільйона пацієнтів зі злоякісними новоутвореннями. У 2016 році їх було трохи менше - більше 985 тис. чоловік.

"Щомісяця від онкозахворювань помирає понад 7,5 тисяч осіб, а це приблизно 250 чоловік в день. Щорічно реєструється понад 140 тисяч нових випадків, а за прогнозом Національного інституту раку, кількість тих, хто вперше захворів, до 2020 року може досягти 200 тисяч осіб на рік", - говорить директор "Української біржі благодійності" (онлайн-ресурс з пошуку благодійної допомоги для пацієнтів) Ірина Гуцал.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Моз відправив ряд препаратів регіони за програмою державних закупівель "Доросла онкологія".

Так, за даними МОЗ, державний бюджет, виділений на закупівлю ліків на національному рівні, дозволяє покривати в середньому 45% від усього обсягу потреби.