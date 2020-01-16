В Україні більше 200 людей померли від СНІДу у грудні

В Україні зареєстровано 1 600 нових випадків ВІЛ-інфекції, а 228 людей померли від синдрому набутого імунного дефіциту (СНІДу) у грудні минулого року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Центру громадського здоров'я Міністерство охорони здоров'я (МОЗ).

За даними МОЗ, у грудні минулого року в Україні офіційно зареєстровано 1 600 нових випадків ВІЛ-інфекції. У 509 пацієнтів діагностовано СНІД, а 228 людей померли від СНІДу

У Центрі назвали шляхи інфікування ВІЛ в Україні у грудні 2019 року:

гетеросексуальний - 1 118;

гомосексуальний - 36;

парентеральний - 426;

вертикальний - 228;

невідомий - 7.

Також у Центрі зазначили, що найпоширенішим шляхом інфікування ВІЛ станом на 1 листопада минулого року залишається статевий шлях передавання інфекції.

Додамо, що Україна ухвалила Державну стратегію протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу та вірусним гепатитам до 2030 року. Реалізація Стратегії допоможе охопити комплексними профілактичними послугами 90% осіб з груп населення із високим ризиком ураження ВІЛ та охопити антиретровірусною терапією і досягти вірусної супресії у 95%, що сприятиме зниженню рівня смертності від хвороб, зумовлених СНІДом, на 90%.

Нагадаємо, американські вчені з Abbott Laboratories вперше за 19 років виявили новий штам вірусу імунодефіциту (ВІЛ). За даними вчених, той штам є частиною версії ВІЛ-1 групи M, того ж сімейства вірусних підтипів, які впливали на глобальні пандемії ВІЛ.

Як повідомляло РБК-Україна, за допомогою швидких тестів за останні три роки кількість виявлених ВІЛ-позитивних осіб збільшилася з 2 665 до 7 800.