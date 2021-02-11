В Україні до 20% жителів мають імунітет від COVID-19, - KSE

В Україні до 20% жителів країни мають імунітет до коронавірусу. Тому про колективний імунітет від COVID-19 говорити рано.

Про це йдеться в аналізі Київської школи економіки (KSE).

Згідно з моделюванням Київської школи економіки, що орієнтовно 13-20% українців перехворіли на коронавірус. При цьому серед медичних працівників цей показник становить 13,4%.

"Україна при одному з найнижчих показників нових виявлених випадків продовжує триматися в п'ятірці країн з найбільш критичною ситуацією з COVID-19 в Європі з-за високого показника позитивних випадків серед всіх протестованих - 18%", - йдеться в повідомленні.

Крім того, за минулий тиждень в Україні госпіталізували і виписали з лікарень майже однакову кількість хворих.

"Навантаження на лікарні все ще висока. 40% реанімаційних ліжок стабільно зайняті в лікарнях, відведених для пацієнтів з COVID-19. Саме цей ресурс української системи охорони здоров'я залишається найбільш вразливим", - заявив старший дослідник департаменту економіко-політичних досліджень Юрій Ганіченко.

Як відзначають в KSE, найкритичніша ситуація з поширенням коронавірусу в Закарпатській області. При цьому в зоні ризику знаходяться Івано-Франківська та Чернівецька області.

"Ситуація в Закарпатській області загрозлива за обмеженої кількості лікарень і реанімаційних ліжок для пацієнтів з COVID-19. В Івано-Франківській та Чернівецькій областях ці ресурси більш доступними", - зазначив Ганіченко.