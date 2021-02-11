В Україні до 20% жителів мають імунітет від COVID-19, - KSE
В Україні до 20% жителів країни мають імунітет до коронавірусу. Тому про колективний імунітет від COVID-19 говорити рано.
Про це йдеться в аналізі Київської школи економіки (KSE).
Згідно з моделюванням Київської школи економіки, що орієнтовно 13-20% українців перехворіли на коронавірус. При цьому серед медичних працівників цей показник становить 13,4%.
"Україна при одному з найнижчих показників нових виявлених випадків продовжує триматися в п'ятірці країн з найбільш критичною ситуацією з COVID-19 в Європі з-за високого показника позитивних випадків серед всіх протестованих - 18%", - йдеться в повідомленні.
Крім того, за минулий тиждень в Україні госпіталізували і виписали з лікарень майже однакову кількість хворих.
"Навантаження на лікарні все ще висока. 40% реанімаційних ліжок стабільно зайняті в лікарнях, відведених для пацієнтів з COVID-19. Саме цей ресурс української системи охорони здоров'я залишається найбільш вразливим", - заявив старший дослідник департаменту економіко-політичних досліджень Юрій Ганіченко.
Як відзначають в KSE, найкритичніша ситуація з поширенням коронавірусу в Закарпатській області. При цьому в зоні ризику знаходяться Івано-Франківська та Чернівецька області.
"Ситуація в Закарпатській області загрозлива за обмеженої кількості лікарень і реанімаційних ліжок для пацієнтів з COVID-19. В Івано-Франківській та Чернівецькій областях ці ресурси більш доступними", - зазначив Ганіченко.
Нагадаємо, за минулу добу в Україні підтвердили понад 5 тисяч нових випадків коронавірусу. При цьому понад 6,5 тисячі українців одужали.
Крім того, Міністерство охорони здоров'я хоче почати вакцинацію українців від коронавірусу, орієнтовно, 15 лютого. Конкретна дата початку кампанії вакцинації залежить від постачання вакцин.
Додамо, що раніше президент Володимир Зеленський розповів, які категорії українців не мають права відмовитися від вакцинації. При цьому вона поки залишається добровільною. Він підкреслив, що працюють на державу люди не можуть не зробити щеплення.