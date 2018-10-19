В Україні за 20 років захворюваність на рак молочної залози зросла у майже 3 рази

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Сьогодні в Україні ця хвороба посідає перше місце в структурі онкозахворювань та смертності від раку у жінок

В Україні за останні 20 років захворюваність на рак молочної залози зросла у майже 3 рази. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Верховної ради.

Вказано, що сьогодні в Україні ця хвороба посідає перше місце в структурі онкозахворювань та смертності від раку у жінок.

Фото: статистика по захворюванню

"Рівень захворюваності на рак молочної залози має тенденцію до постійного зростання у всіх країнах-членах Всесвітньої Організації Охорони Здоров’я (ВООЗ). Україна - не є винятком, і за останні 20 років кількість випадків захворювання на РМЗ зросла у 2,8 рази. За два десятиріччя кількість випадків раку молочної залози зросла в три рази, це найбільш розповсюджена онкологічна хвороба у жінок", - сказано у повідомленні.

Підкреслюється, що щорічно близько 20% нових випадків РМЗ реєструються на пізніх стадіях через невчасне звернення жінок до спеціалістів. Разом з тим, як свідчить європейський досвід, виявлений на ранніх стадіях рак молочної залози у 90% є виліковним.

Нагадаємо, директор Національного інституту раку Олена Колесник заявила, що у найближчі роки як в Україні, так і в світі буде відзначатися зростання захворюваності на злоякісні новоутворення.

Як писало РБК-Україна раніше, в Україні в 2017 році захворювання на рак було зареєстровано у 135,5 тисяч осіб.