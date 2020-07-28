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В Україні майже 2 млн інфікованих гепатитом, - ЦГЗ

Україна, Вівторок 28 липня 2020 16:44
В Україні майже 2 млн інфікованих гепатитом, - ЦГЗ
Фото: медичний шприц і таблетки (РБК-Україна)
Автор: Роман Калиниченко

Найбільше хворих з діагнозом гепатит С, він виліковний у 95% випадків

В Україні наразі близько 1,3 млн людей, хворих на гепатит С. Ще понад 500 тисяч українців інфіковані гепатитом В.

Таку статистику повідомили у Центрі громадського здоров’я.

Фахівці зазначають, що переважна більшість (80%) хвороб печінки, таких як цироз та гепатоцелюлярна карцинома (новоутворення в печінці - ред.) викликані саме вірусними гепатитами.

І якщо вірусний гепатит С можна вилікувати у 95% випадків, то гепатит В потребує пожиттєвого лікування.

"Однак завдяки вчасному та регулярному прийому лікарських засобів, розвиток хвороби можна значно стримати. Лікування від вірусних гепатитів В та С можна отримати за кошти державного бюджету", - нагадали в ЦГЗ.В Україні майже 2 млн інфікованих гепатитом, - ЦГЗ

Фото: інформаційна довідка про гепатит В (phc.org.ua)

Там також надали список закладів охорони здоров’я, які надають послуги із діагностики та лікування вірусних гепатитів.

"Попередити вірусний гепатит В можна завдяки триразовій вакцинації. Щеплення новонароджених проти гепатиту В запобігає розвитку інфекції у дитини і є єдиним надійним захистом від цього захворювання. Вакцинація від гепатиту В для дітей в Україні безкоштовна", - повідомили у Центрі громадського здоров’я.

Нагадаємо, Центр громадського здоров'я розробив карту медичних установ, де можна зробити тест на ВІЛ і вірус гепатиту С.

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