В Україні 2 582 нових випадки коронавірусу

Станом на 10 вересня в Україні виявили збільшення нових випадків коронавірусу, за добу інфікувались ще 2582 людини. Найбільше заражень в Харківській області, Києві, Тернопільській та Львівській областях.

Такі дані наводить карта Ради національної безпеки та оборони.

За минулу добу від вірусу померли 44 людини, а також 1174 людини одужали.

З початку пандемії в країні зафіксовано 145 612 випадків COVID-19, 3023 смертей та 65 877 одужань.

Складна епідеміологічна ситуація в Львівській області (+183), Києві (+298), Харківській області (+339), Тернопільській області (+251), Івано-Франківській області (+143).

Зазначимо, сьогодні Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийме рішення щодо оновлення зон карантину в Україні.

Нагадаємо, в Київській області закрили на карантин вісім шкіл і чотири дитсадки.

Також РБК-Україна писало, що через коронавірус в Києві закрили на карантин дві школи.